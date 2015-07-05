'Biden-Erdoğan görüşmesi eşi benzeri görülmemiş şekilde gizlendi'

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış, Türkiye’nin Suriye’ye tek taraflı bir askeri harekât düzenleyeceği söylentileri sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın geçtiğimiz salı günü (30 Temmuz 2015) telefon konuşması hakkında "Koridor senaryolarında Amerika'yı hedef alan haber ve açıklamalar öyle bir etki yarattı ki... Benzeri görülmemiş biçimde Biden-Erdoğan görüşmesi basından gizlendi. Ve tek satır bilgi notu geçilmedi" dedi.

Tanış'ın Hürriyet'te "Suriye işindeki çarpıklıklar" başlığıyla yayımlanan (5 Temmuz 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Konu YPG olunca, işin Washington ile ilişkiler boyutu ise sanıldığından çok daha gergin. Öyle ki, Türkiye'nin PKK bağlantısı nedeniyle terör örgütü saydığı YPG'nin Amerikalıların Kuzey Irak Erbil'de IŞİD'e karşı savaş için kurduğu ortak operasyon merkezinde artık bir irtibat görevlisi var. Yerdeki YPG kuvvetleri ve koalisyon uçaklarının koordinasyonunu sağlayan bir görevli. IŞİD'den kurtarılan Kobani'de hemen hepsi el yapımı 6 bin mayın temizlenirken ABD ve Kürt kuvvetleri arasında büyüyen işbirliğinin nereye vardığını ve Türkiye'nin YPG'yle çatışma halinin nasıl bir komplikasyon doğurabileceğini anlamanız için söylüyorum bunu. Ve bunun Washington için bilinçli bir politik tercih olduğunu bilmeniz için. Nitekim hafta içi görüştüğüm, Özgür Suriye Ordusu'nun bir temsilcisi de bundan şikâyet ediyordu "Bizden bir temsilcinin ortak operasyon merkezinde olması için hem biz hem Türkiye Ocak'tan beri ABD'ye bastırıyorduk, ama politik olarak bizi değil YPG'yi kabul ettiler" diyordu.

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Tabii blöf de olsa Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon konuşması olmasını da sağladı mevcut durum. Ancak yine bir bir sorun var... Amerikalılar, kendilerini riske atabilecek biçimde NATO müttefiği Türkiye'nin Suriye'ye tek taraflı bir müdahalede bulunacağı söylentilerinden o kadar rahatsız oldu ki... Koridor senaryolarında Amerika'yı hedef alan haber ve açıklamalar öyle bir etki yarattı ki... Benzeri görülmemiş biçimde Biden-Erdoğan görüşmesi basından gizlendi. Ve tek satır bilgi notu geçilmedi. Halbuki Washington bu savaşta Kürtleri öncelikle IŞİD'e karşı başarılı oldukları için seçti. Ekim 2014 Kobani'den beri birlikte çalışıp sonuç alabildikleri için. Kürt grupları NATO müttefiği Türkiye'ye tercih ettiği için değil. YPG, IŞİD'e karşı Türkiye'den daha etkili olduğu için. Türkiye kapasitesini kullanmadığı için.

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Ve son çarpıklık. Yine haberlere yansıyan, hükümet Suriye'ye girmek istiyormuş da Genelkurmay karşı çıkıp yapmıyormuş haberleri var ya. Birincisi dışarıya verilen çok kötü bir görüntü bu. Sivil iradeye direnen ordu, demokrasiyle asla bağdaşmayan bir durum. İkincisi de Amerikalılar için inandırıcılığı olmayan bir hikâye. Bunu Pentagon'da görüştüğüm üst düzey bir yetkili söyledi. Daha önce de olmuş. IŞİD'e karşı savaş için yürütülen müzakereler sırasında teknik bir konu tartışılırken, "Biz istiyoruz ama asker istemiyor" demiş Ankara'da yönetim kanadından biri. "Siz ne düşünüyorsunuz" dedim. Balyoz'dan sonra Türk Ordusu'ndaki subayların yaşadıkları korkuyu anlattı. Ve "We don't buy it" dedi. "Yemezler" diye çevirebilirsiniz.

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