Biden'dan şirketlere aşı zorunluluğu çağrısı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA), Pfizer/BioNTech’in Koronavirüs aşısına tam kullanım onayı vermesi üzerine ABD Başkanı Joe Biden da şirketlere aşıyı zorunlu kılmaları çağrısı yaptı.

The Hill’de yer alan habere göre, Biden yaptığı açıklamalarda “Bugün, özel sektör şirketlerine aşı zorunluluğunu artırmaları yönünde çağrı yapıyorum. Aşı zorunluluğu için FDA onayı bekleyen bir şirket lideri, STK lideri, eyalet ye da yerel yetkiliyseniz, bunu şimdi yapabilirsiniz” dedi.

ABD’de federal çalışanlara Covid-19 aşısı olmaları, olmamaları durumunda düzenli olarak PCR testi yaptırmaları gerekeceği söylenmişti.

Biden yönetimi ve uzmanlar, FDA’in tam kullanım onayı vermesinin aşıya güveni artıracağını savunuyor.