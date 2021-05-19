Biden'dan Netanyahu'ya gerginliğin düşürülmesi çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini söylemişti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın görüşmede, "Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği" belirtilmişti.

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