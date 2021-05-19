Netanyahu: Gazze'ye operasyonun sonlanması için belirli bir tarih yok

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'ye hava saldırılarının sonlanması için belirlenmiş bir tarih olmadığını söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, İsrail medyası Başbakan Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in büyükelçileriyle yaptığı kapalı toplantıdan detayları aktardı. Toplantıda Netanyahu'nun Gazze'ye hava saldırılarını durdurmaktan söz etmediği, İsrail'in Hamas'la gelecek çatışmaları önlemek için 'kuvvetli caydırıcılık' uyguladığını söylediği belirtildi.

Netanyahu'nun "Bir kronometreyle durmuyoruz. Operasyonun hedeflerine ulaşmasını istiyoruz. Daha önceki operasyonlar uzun sürdü bu nedenle belli bir tarih belirlemek imkânsız" dediği aktarıldı.

İsrail ve Hamas arasında Gazze'de onuncu gününde sürüyor. İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 220'ye çıkarken, Hamas'ın İsrail'in güneyine yönelik hava saldırıları sürüyor.