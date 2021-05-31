Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor: Hayallerimden soğudum

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastası Bayram Nargüner’in bıçaklı saldırısına uğrayan Dr. Ertan İskender, saldırı sonrası hayallerinde soğuduğunu belirtti. İskender kendisini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da sağlıkta şiddete karşı önerilerini aktardı.



Ali Babacan, İskender'i ziyaret etti

İskender, kendisine ve eşine geçmiş olsun dileklerini ileten Babacan’dan sağlıkta şiddeti sık sık dile getirmesini rica etti. “Benim başıma geldi, başkalarının başına gelmesin. Tek uğraşım o” diyen Ertan şu ifadeleri kullandı:

“Hastane giriş çıkışları daha kontrollü olmalı. Kesici, delici aletin, yaralanmaya sebep olacak silahların girememesi... Şunu da görüyoruz: Mesela sivil polis belinde tabancayla poliklinikte… Şunu da duyuyoruz basında: Beylik tabancasıyla bir sürü kişiyi yaralayan da var. Bu olaydaki silah bıçak olmasaydı, başka bir şey olsaydı belki çok daha hayati bir durumla baş başa kalabilirdim.”

“Herhangi bir şekilde bir hakaret, tehdit, suç sayılacak ‘Bunları dövmek lazım’ gibi lafları çok sık duyuyoruz poliklinikte. En basit yaptırım ne olabilir? Kısa bir süre sağlık hizmetinden belki mahrum kılmak… Hiçbir insanı sağlık hizmetinden mahrum kılamayız ama aklımdaki süre 1 ay. Çalışmalar yapılabilir konuyla ilgili. E-Nabız sistemi gibi, hekimler muayene sırasında hastayla muhatap olduğu sırada direkt uyaracak, hangi tarihte nasıl bir şiddet işlediğini gösteren genel bir sistem olsa insan tedbirini alıyor. Potansiyel tehdit olduğu için daha farklı davranabiliyoruz. Aklıma bunlar geliyor.”

“Şu an bırakma noktasına geldik. Çok da yapmak istemiyorum, soğudum. Çok mesaj geliyor Instagram’dan. ‘Ben de ortopedi düşünüyordum, cerrahi düşünüyordum, sizi görünce etkilendim.’ diye. ‘Hayallerinizden vazgeçmeyin, öyle şeyler olur illa ki’ diyordum ama kendim vazgeçmek istiyorum. Hiçbir şey insanın kendi sağlığından önemli değil. Hem psikolojik sağlığı, çalışma şartları hem de fiziki sağlığı…”

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Babacan ise hastane kapısında yaptığı açıklamada, şunları söyledi

“Bugün hastasının saldırısıyla yaralanan değerli doktorumuz Erkan İskender Bey’i ziyaret ettik. Kendisine buradan tekrar acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız Türkiye’nin dört bir yanında kendi sağlıklarını, kendi canlarını tehlikeye atacak şekilde, büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Ama ülkemizde de sağlıkta şiddet ciddi bir sorun. Ve bu sorunun çözümüne dönük de ciddi bir tedbir, önleyici politikalar maalesef bugüne kadar fazla görmedik, görmüyoruz. Tabii ki doktorlarımızın sosyal bilimcilerimizle, psikologlarımızla, güvenlik uzmanlarımızla bir arada bu konuyu çalışması gerekiyor. Yapılması gerekenlerle ilgili buradan hükûmete çağrımız; bir an önce bu konunun üzerine eğilmesi, çok disiplinli bir ekip oluşturulması ve bu konuda farklı isimden gelen insanların beraberce çalışarak somut tedbirler geliştirmesidir. Toplum psikolojimizde şiddetin egemen olduğu, şiddetin adeta normalleştirildiği bir tabloyu da şu anda görüyoruz. Gerektiğinde yasal düzenlemelere varan tedbirlerle sağlıkta şiddetin ele alınmasının ve mutlaka bir tedbir paketinin acilen hazırlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ve hükûmete buradan çağrı yapıyorum. Sağlıkta şiddet konusunda güçlü bir siyasi iradeyi hep beraber ortaya koyalım.”