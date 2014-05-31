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Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi: Elif Çermik'in ölümüne sebep olanlar yargılansın

Elif Çermik'in biber gazı nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapan Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi, 'Biber gazı kimyasal bir silahtır, ölümcüldür, yasaklanmalıdır!' dedi

31 Mayıs 2014 00:23

Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi, İstanbul Kadıköy'de, geçen yıl 22 Aralık'ta yapılan Kent Mitingi'nde polisin sıktığı biber gazından etkilenerek kalp krizi geçiren ve 159 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden 64 yaşındaki Elif Çermik için basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada Elif Çermik’in ölümüne sebep olanların yargılanması talep edildi. Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi’nden yapılan açıklama şöyle:

22 Aralık 2013’te düzenlenen kent mitinginde, kolluk güçlerinin kentin yağmasına hayır diyen kitleye biber gazı, göz yaşartıcı ajanla saldırması sonucu Elif Çermik rahatsızlanmış, olay yerinde kalbi durmuş ambulansta kalbi çalışsa da beyin fonksiyonlar düzelmiyor. Koroner kalp hastası tanısı konan Çermik, hastaneye kaldırılmıştı.  159 gündür yoğun bakımda olan, yaşamak için direnen Elif Çermik bugün hayatını kaybetmiştir. Biber gazının öldürücü etkisi gerek tarihsel yaşanmışlıklarla gerekse de bilimsel literatürde belirtilmiş olmasına rağmen yetkililerce ısrarla “zararsızdır” denilerek halka karşı azgınca kullanılmaktadır. Biber gazı kimyasal bir silahtır, ölümcüldür, yasaklanmalıdır! Emek, emekçi düşmanı politikalar sebebiyle her gün yeni ölüm haberleri alıyoruz. Artık yeter!
Biber gazı denilerek masumlaştırılan kimyasal silah yasaklanmalıdır. Elif Çermik’in ölümüne sebep olanlar yargılanmalıdır! İnisiyatifimiz de sürecin takipçisi olacaktır.

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