Bez maskeye filtre standardı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklamanın ardından, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bez maskelerin sahip olması gereken özellikleri içeren standardı internet sitesinden yayınladı. Maskeler, standarda göre küçük, orta ve büyük boy olmak üzere üç şekilde sınıflandırıldı. Standarda göre, maskenin performansını koruyacak şekilde en az 5 yıkama ve kurutma döngüsüne dayanabilmesi de gerekiyor.

Hüriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, yeni standartla birlikte artık bez maskelerin de bulaşı riskini sınırlandıracak filtre ya da bakteri koruyucu özelliği sağlayan kumaşlardan üretileceğine dikkat çekti. Delikanlı şunları söyledi:

"Tıbbi maske ile bez maskeyi eşdeğer tutamayız"

“Tıbbi maske ile bez maskeyi eşdeğer tutamayız. Vatandaş tıbbi maskeyi de bez maskeyi de tercih edebilir ama tıbbi maske tek kullanımlıktır, 3-4 saatten fazla takılmamalıdır. Bez maskeler ise 3-4 saatlik süreyi geçmeden günde 4-5 defa yıkanıp kullanılabilir.”