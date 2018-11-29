Beytüşşebap'ta aşiretlerden AK Parti'ye destek

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)-ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan aşiret temsilcileri, AK Parti İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret ederek, düzenledikleri basın açıklamasıyla da partiye destek olduklarını duyurdu.

Beytüşşebap ilçe merkezi ve bağlı köylerde yaşayan aşiret temsilcileri AK Parti ilçe Başkanlı\'ğını ziyaret etti. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan parti binasına gelen kalabalık aşiret temsilcilerini, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Elint Adıyaman karşıladı. Yaklaşık 30 yıldan beri terörle mücadelede güvenlik güçlerinin yanında yeralan aşiret temsilcileri içerisinde yeralan korucubaşı İsmet Öter, İl Genel Meclisi Üyesi olması için ikna edildi. Bunun üzerine İsmet Öter İl Genel Meclisi üyeliği için gereken başvurusunu yaptı.

\'TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLI DURUŞ SERGİLENİYOR\'

Ardından aşiret temsilcileri parti binası önünde basın açıklaması için toplandı. Basın açıklamasını yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Elint Adıyaman, terörle mücadele konusunda kararlı davranış sergileyen hükümetin yanında yeraldıklarını hatırlatarak, \"AK Parti Hükümeti\'nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılık ve bölgeye getirdiği hizmetler, halkımız arasında büyük karşılık bulmuştur. Partimizin vakur duruşu ve silahlı güçlerimizin amansız mücadelesi sayesinde terör belasından kurtulan bölge halkımız AK Parti\'sine desteklerini bugün her mecrada beyan etmektedir. Burada gördüğünüz temsilciler Beytüşşebap’ta yaşayan tüm aşiretleri temsil etmektedir. Bizler de halkımızla tek yekun içinde, yerel seçimde galip gelmenin mücadelesini verecek ve Allah’ın izniyle galip geleceğiz. Bu vesileyle tüm aday adaylarımıza başarılar diliyor, seçimlerin vatanımıza hayırlar getirmesini diliyorum\" dedi.



FOTOĞRAFLI