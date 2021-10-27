Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nde kuraklık tehlikesi: Sular çekildi, adacıklar oluştu

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde kuraklığa bağlı olarak suların onlarca metre çekilmesiyle ilgili Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, "Gölü besleyen su kaynakları kurudu. Özellikle tarımsal sulamanın su israf edilmeden yapılması yönünde çağrılarda bulunuyoruz, tedbir alınmasını istiyoruz. Fakat, maalesef bu çağrılarımıza kulak verilmiyor. Bu yıl yeterli yağış olmazsa Beyşehir Gölü'nü artık rüyalarımızda görmeye başlayacağız" dedi.

Suyun gözle görülür şekilde çekildiği göl kıyılarında toprak yüzeyi görünmeye başlarken, suyun olmadığı kıyı kesimler insan boyunu aşan saz ve kamışlarla kaplandı. Bazı alanlarda ise bataklık ve balçık görüntüleri oluştu. Sığlaşan su yüzeyinde renk değişimleri görülmeye başlandı.

"Göl suları Beyşehir merkezinden sürekli uzaklaşıyor"

Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, Beyşehir Gölü'nün su seviyesinin düşmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Göl bitti, tükendi, kurudu. Kar, yağmur yağarsa belki o zaman gölün su seviyesi eski haline gelir diye umut ediyoruz. Bu yıl kış döneminde de yeterli yağışlar olmazsa Beyşehir Gölü'nün akıbetinden endişeliyiz. Kıyılarda sular her geçen gün çekiliyor. Göl suları Beyşehir merkezinden sürekli uzaklaşıyor."

"Tedbir alınmasını istiyoruz"

"Göl havzasının her tarafında aynı manzara yaşanıyor. Sularla kaplı olan yerlerde şimdi kara görüntüleri çıktı. Mini mini adacıklar görülüyor. Biz bu durumdan çok tedirgin oluyoruz. Vatandaşlarımız da bizi 'gölle ilgilenmiyorsunuz' diye sürekli eleştiriyor ama biz dernek olarak elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Özellikle tarımsal sulamanın su israf edilmeden yapılması yönünde çağrılarda bulunuyoruz, tedbir alınmasını istiyoruz. Fakat, maalesef bu çağrılarımıza kulak verilmiyor."

"Gölü besleyen su kaynakları kurudu"

"Beyşehir Gölü'nün uzun yıllar önce en derin yeri 15 metrenin üzerindeydi. Artık gölün hiçbir yerinde bu derinliği görmek mümkün değil. Bu yıl da derinliğin 2-3 metre daha azaldığını düşünüyoruz. Kuraklık nedeniyle dağlardaki çeşmeler, Beyşehir Gölü etrafına yapılan baraj ve göletler dahi kurudu."

"Gölü besleyen su kaynakları kurudu. Gölün gelirleri olmayınca, aşırı kuraklık sebebiyle gölden hoyratça tarımsal sulama yapılmaya başlanıp, bunun yanı sıra yaz döneminde buharlaşma kayıpları da artınca Beyşehir Gölü maalesef bu hale geldi."

"Tarım ilaçlarının göle karışması çok tehlikeli"

"Eğer, bu yıl yeterli kış yağışları olmazsa Beyşehir Gölü'nü artık rüyalarımızda görmeye başlayacağız. Onun için Allah'a bol yağış vermesi için dua ediyoruz. Su seviyesinin düşmesi ile birlikte kirlilik sorunu da artıyor. Özellikle tarım ilaçlarının göle karışması çok tehlikeli." (AA)