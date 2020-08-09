Beyrut patlaması sonrası Lübnan'dan bir istifa daha geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta yaşanan ve 158 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası hükûmetten ikinci istifa geldi. Çevre Bakanı Damianos Kattar, bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı.
Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen, 158 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı patlamanın ardından hükümeti hedef alan protestolar sonrasında bir bakan daha hükümetteki görevini bıraktı.
Çevre Bakanı Damianos Kattar, bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı.
Daha önce ise Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Ne olmuştu?
Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar 2 gündür Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.