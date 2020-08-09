Beyrut patlaması sonrası Lübnan'da ilk istifa

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta yaşanan ve 158 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası hükûmetten ilk istifa geldi.

Sputnik'in aktardığına göre, Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti. Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, yaptığı televizyon konuşmasında, "Beklentilerini karşılayamadığımız Lübnanlılardan özür diliyorum. Kısa vadede değişim olacağı yok. Beyrut Limanı'ndaki felaketten sonra halkın beklentilerini karşılayacak bir durum kalmadığından hükümetteki görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı NNA, milletvekili Nime Efram'ın da Beyrut'u sarsan şiddetli patlamaya tepki olarak istifa ettiğini aktardı. Böylece Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa eden milletvekili sayısı 5'e yükseldi.

Hristiyan Ketaib Partisi Genel Başkanı Sami Cemayel, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya tepki olarak partisinin parlamentodaki 3 vekilinin istifasını açıklamıştı.

Bağımsız milletvekili Paula Yakubyan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya tepki olarak istifasını sunduğunu belirterek, tüm milletvekillerini toplu istifaya çağırmıştı.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar 2 gündür Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.