Beyoncé'den Meghan Markle'a destek: Cesaretin ve liderliğin için teşekkür ederiz

ABD'li şarkıcı Beyoncé, Oprah Winfrey'in programına Prens Harry'le birlikte katılarak Kraliyet ailesinden ayrılma süreçlerini anlatan Meghan Markle'a "cesareti ve liderliği" için teşekkür etti.

Kendi internet sitesinin ana sayfasında Meghan Markle ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Beyoncé "Meghan, cesaretin ve liderliğin için teşekkürler. Hepimiz seninle güçlenip senden ilham aldık" yazdı.

Ne olmuştu?

2019 yılında Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın pazar günü yayınlanan Oprah Winfrey röportajı dünya genelinde ses getirdi. Winfrey'e konuşan Markle, Kraliyet ailesi içinde geçirdiği zor günleri, medya baskısından kendisini korumadıklarını, yaşadığı psikolojik sorunları anlattı.

Markle, bir aile üyesinin bebekleri Archie'ye hamileyken doğacak çocuğun "teninin ne kadar koyu olacağından endişe ettiğini" açıkladı. Markle'ın Buckingham Sarayı'ndaki ırkçı yoruma dair iddiasına bir iki gün sonra yanıt verildi. Buckingham Sarayı tarafından Kraliçe adına imzalanan açıklamada, ırkçılık iddialarının özel olarak ele alınacağı belirtildi.

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