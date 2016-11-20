Beyoğlu'ndaki kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda iki kişi arasındaki kavgada silahlar konuştu. Yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Olay yerinde iki tabanca ve 5 boş kovan bulundu.

Beyoğlu'nda çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Türbe Sokağı'nda, iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi silahını çıkarıp ateş etti. Olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cengiz Alper (45) kurtarılamadı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların biri taburcu olurken, diğer yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde 2 tabanca ve 5 kovan bulunurken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.