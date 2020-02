Beyoğlu'nda zamanlarüstü bir tur: Kaybettiğimiz geçmiş, özlediğimiz gelecek

Can Gürses’in “Ölüyordum, Geçerken Uğradım” romanının izinde Beyoğlu’nda çıkılacak zamanlarüstü turun ilki kasım ayında gerçekleşecek. Yazar Can Gürses ile tur rehberi Ali Met, katılımcıları Beyoğlu’nun kaybolan mekânlarında 3 saatte yüzyıllık bir, eski Beyoğlu gezintisine çağırıyor.

2017’de Ayrıntı Yayınları etiketiyle çıkan “Ölüyordum, Geçerken Uğradım” adlı romanında Can Gürses, âşıkların bir günü on yıla bedeldir düşüncesinden yola çıkarak Mahur ile Nafiz’in on günü eşliğinde İstanbul’un yüzyılını anlatır. Nafiz, 1920’lerin sonunda evine kapanmış bir münzevi ressamken, okur, yazarak ve yaşayarak var olan Mahur ile her bölümde sokağa; Beyoğlu’na çıkar. Böylece Beyoğlu’nun yüzyılına tanıklık eder. Bu turda da, katılımcılar Mahur’un peşinden, Beyoğlu’nun tarih olan mekânlarını edebiyat ve tarih eşliğinde arşınlayacak.

Tünel’den Taksim’e, geçmişten geleceğe çıkılacak gezintide, romana konu olan birçok mekânın tarihçesini Ali Met anlatacak, eski zamanların hayaliyle uğranılacak mekânlarda geçen roman sahnelerini Can Gürses seslendirecek.

Tur güzergahı şöyle:

Lale Plak Evi, Hachette Kitabevi, Elit Kıraathanesi, Markiz Pastanesi,, Karlmann Pasajı, Türkuaz Lokantası, Lion, St. Antoine Kilisesi, Galatasaray Meydanı, Tokatlıyan Oteli, Atlas Sineması, İnci Pastanesi, Emek Sineması, Hacı Bekir, Fitaş Pasajı, Majik Sineması, Venüs, Kristal Gazinosu, Gezi Parkı.

Katılımcı olmak isteyenler info@corvus.travel adresine mail atarak ayrıntılı bilgi edinebilir.