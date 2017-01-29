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Yaşam

Beyoğlu'nda silahlı kavga; 4 kişi yaralandı

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

29 Ocak 2017 12:17

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri sivil polis 4 kişi yaralandı. Olay Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak’ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. DHA'da yer alan habere göre, Mis sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak’ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya müdahale etmek isteyen O.K. isimli sivil polis, Ersin E. ve biri kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.  

İddialara göre silah seslerini duyan Beyoğlu Güven Tim’inde görevli polis memuru O. K. kavganın yaşandığı yere gelerek olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada O.K, yaşanan arbede sırasında bacağından vurularak hafif şekilde yaralandı. Olayda Ersin E. (31) ile ismi henüz öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi de yaralandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem alarak delil araştırması yaptı. Olayda yaralanan polis memuru İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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