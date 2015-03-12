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Kültür-Sanat

Beyoğlu'nda 'Çırılçıplak' bir sergi...

Fotoğrafta uluslararası başarılar elde etmiş dokuz sanatçının katıldığı ‘Çırılçıplak’ başlıklı sergi Piramid Sanat’ta açıldı

12 Mart 2015 10:51

Küratörlüğü’nü şair/yazar Cüneyt Ayral’ın üstlendiği ‘Çırılçıplak’ sergisinde bulunan eserlerin hepsi 70x100 cm. boyutunda ve çerçevesiz olarak ‘çırılçıplak’ sergileniyor. Almanya’dan Uwe Ommer, Fransa’dan Philippe Deutsch, Damien Guillaume, Arto Pazat, Japonya’dan Tetsuro Higashi, Amerika’dan Hugh Holland, Türkiye’den Bedri Baykam, Erden Cantürk, Koray Erkaya’nın katıldığı sergide 49 adet eser yer alıyor.

“Sanatın, görselliğin ilk günlerinden bu yana baktığımızda hep çıplaklığı izliyoruz, doğanın yarattığı belki de en güzel şey olan insan vücudundan utanan, sakınan, onunla ilgili inanılmaz garip yorumlarla, onu örtüp saklamaya çalışanlara inat bu sergiyi düzenlemeyi düşündüm ve işte Çırılçıplak” diyen küratör Ayral, yaşamakta olduğu Paris’te, sokaklardaki hemen hemen tüm heykellerin çıplak olduğunu ve bundan hiç kimsenin gocunmadığını, üstelik yürüyüp gezerken cinsel isteklerinin artmadığını, güzellik ve estetik karşısında apayrı bir zevk aldıklarını anlatıyor.

Beyoğlu'nda Piramid Sanat Galerisi2nde 19 Mart’a kadar sürecek sergi için Piramid Yayıncılık tarafından hazırlanan kataloğun kapak fotoğrafını Ahmet Öre, Paris’te çekti.

‘Çırılçıplak’ üzerine şair Devrim Bağman’ın da bir yazısının yer aldığı katalog Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak hazırlandı.

 

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