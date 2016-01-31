Beyoğlu'nda 6 araç birden kundaklandı

Beyoğlu'nda gece saatlerinde park halinde 6 otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Fetihtepe Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gece saat 04:30 sıralarında park halinde bulunan 6 aracı ateşe verdi.

Uykularından uyanan ve araçlarının yandığını gören mahalle sakinleri kendi çabaları ile yanan araçları söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri sokak içersinde ve araçlarda detaylı inceleme yaptı. Olay sonrası polis, araçları yakan kişi ya da kişileri yakalamak için bölgeye akrep diye tabir edilen zırhlı araçla gelerek geniş çaplı çalışma başlattı.