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Yaşam

BEYOĞLU'NDA "İŞGALİYE" PROTESTOSU İSTANBUL (A.A)

01 Ağustos 2011 21:21

-BEYOĞLU'NDA "İŞGALİYE" PROTESTOSU İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) öncülüğünde toplanan esnaf, dükkanlarına ait masa ve sandalyelerin sokaklardan kaldırılmasını protesto etti. Beyoğlu Belediyesi önünde toplanan grup, ''Beyoğlu'nda gezersin, boş sokakları süzersin'' dövizi açıp, ''Esnaf burada, belediye nerede?'' ve ''Tencere boş, tava boş, belediyede hava hoş'' sloganları attı. BEYDER Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Konar ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra meclis salonuna girerek Beyoğlu Belediyesinin Ağustos ayı toplantılarına katıldı.  Toplantının ardından esnafın yanına gelerek bir konuşma yapan dernek başkanı Konar, meclis toplantısı sırasında, bazı meclis üyelerinin esnafın sorunlarını dile getirdiğini anlattı. Konar, meclis üyeleriyle yaptıkları ikili görüşmelerde de esnafın sorunlarına ilişkin yeni bir düzenleme getirileceğinin tarafına bildirildiğini kaydederek, ''Belediye, kendi tasarrufuna göre proje çıkarıp, böyle bir çözüme gitmeye kalkışırsa, bu olay tekrar kangren olma durumunda olacaktır. Belediyenin basına dönük bir açıklaması var. Bizim bunlara tek tek vereceğimiz cevaplarımız da var. Biz sokakların girilmez halini savunacak değiliz. Suiistimalci işletmelerin var olduğunu inkar edecek de değiliz. Biz çözüm istiyoruz. Her şeyin yasal usulü bellidir ve ona uyulması gerekir'' şeklinde konuştu.

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