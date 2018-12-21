Beyoğlu'nda 2 bin kişi okuma yazma öğrendi

İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Semt Konakları’nda açılan ‘Okuma Yazma Kursu’ ile 2 binden fazla kişi okuma yazma öğrendi.

Beyoğlu Belediyesi, ilçenin 15 farklı noktasında açtığı Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi Semt Konakları ile ilçe halkının en büyük destekçisi oldu. 60 farklı branşta eğitici kursların verildiği merkezlerde en çok rağbet gören kurslardan birisi de ‘Okuma Yazma Kursları’ oldu. Açıldığı günden bugüne 2 binden fazla kişinin okuma yazma öğrendiği kurslara, her yaştan insan katılabiliyor. Kursa katılan vatandaşlar bir yandan okuma yazmayı öğrenirken diğer yandan da belirli nedenlerden dolayı gidemedikleri okula duydukları özlemi gidermenin mutluluğunu yaşıyor.

“ARTIK GAZETE ALIP MUTLULUKLA OKUYABİLİYORUM”

Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi Okmeydanı Semt Konağı’na gelerek okuma yazma öğrenen Cemaynur Yeşilırmak, “Okuma yazma hepimizin hayatında önemli olan bir konu. Belki maddi durumdan belki konum durumundan ulaşamadık ama sağ olsun belediye başkanımız öğretmenlerimiz, vakıflarımız bize bunu sağladığı için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok büyük bir katkı oldu. Çok güzel şeyler öğreniyoruz, hayatımızda çok önemli yerleri var. Hayatın ne anlama geldiğini öğrenmeye başladık. Eşim eline gazeteyi aldığı zaman ben gıpta duyuyordum, acaba bir kelime öğrenebilir miyim diye. Eşime ne olmuş diye, ne yazıyor diye sorduğumda korkarak soruyordum. Artık kendim de elimize gazete alıp mutlulukla okuyabiliyorum. Hocamız sayesinde bunları başardık. Tüm bunları bize sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bize çok şeyler katıyor\" dedi.

“SANKİ GÖZLERİMİ YENİ AÇTIM”

Okuma Yazma kursuna katılan Fatma Karaca ise \"Yağmur olmasına rağmen buraya heyecanla geldim. Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan\'a, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a, Emine Erdoğan\'a çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar bu eğitimi alamadım. Geri dönüp geçen ömrüme çok üzülüyorum. Bugün bir televizyona baktığımda tüm haberleri anlayabiliyorum. Dünyayı anlayabiliyorum. Gerçekten bilinçlenip eğitimin ne olduğunu fark ediyorum. Sanki gözlerimiz kapalıymış yeni gözlerimi açılmış gibi. Torunlarıma bile harf öğretiyorum. Bu beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.