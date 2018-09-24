Beyoğlu Sineması'nın yaşam mücadelesi: Tek eksiğimiz seyirci

“Sadakat Kart” projesiyle 2017’de kapanmaktan kurtulan Beyoğlu Sineması’nın kartı yenilendi. Sadakat Kartı projesi fikrinin sahibi ve sinemanın ortaklarından Cem Altınsaray, “Tek eksiğimiz seyirci. Onun da kart alarak ve daha çok film izleyerek sinemasına sahip çıkmasını bekliyoruz” diyor.

Cumhyuriyet'ten Ceren Çıplak Drillat'ın haberine göre 2017 yazında kapanacağını duyuran ancak iki bine yakın satışı yapılan “sadakat kart” projesiyle kurtulan Beyoğlu Sineması’nın sadakat kartı yenilendi. Anımsanacağı üzere daha önce kredi kartının bile geçmediği Beyoğlu Sineması, bugün online bilet alınan bir sinema haline geldi. Bir dayanışma örneği sergilenerek elbirliğiyle kurtarılan sinema şimdi de yeni kartlarla yaşatılmaya çalışılıyor. Sinemaya destek olma amacının yanında kart sahiplerine de önemli ayrıcalıklar sağlayacak olan yeni kartların genel satışı ise başladı.

Sadakat Kartı projesi fikrinin sahibi ve sinemanın ortaklarından Cem Altınsaray, “Tek eksiğimiz seyirci. Onun da kart alarak ve daha çok film izleyerek sinemasına sahip çıkmasını bekliyoruz” vurgusunu yapıyor. Altınsaray, “Kendimizi evimizde hissettiğimiz bir kültür ve yaşam alanının sürekli olabilmesi için sinema seyircisini sadakat kartalmaya davet ediyoruz. İnanın başka yolu yok” diyor.

Kredi kartı formunda

Altınsaray, sadakat kart projesini özetleyerek yeni kartı şöyle anlatıyor:

“Geçen yıl sinemanın kapanmasını önlemek için çok acil para bulmamız gerekiyordu ve sadakat kartı projesi bir hafta gibi aşırı kısa bir zaman diliminde hayata geçirildi. Haliyle belli açılardan eksikleri vardı. En basitinden, kartlar ucuz kartvizit kâğıdına basılmıştı. Bu defa aylar öncesinden başlayan çok daha detaylı bir çalışmanın sonunda dijital bir altyapıyla ve kredi kartı formunda hazırlanmış kartlar söz konusu. Bununla birlikte en önemli fark kartın fiyat politikasında gerçekleşti. Geçen yıl çıkan kartların asıl amacı sinemaya destek olmaktı. Yalnızca öğrenci kartı alanlara bir fiyat avantajı sağlanmıştı. Bu yıl çıkardığımız kartlar ise önce seyirciyi düşünüyor. Kart sahipleri artan bilet fiyatlarından etkilenmiyor ve tüm kartlar fiyat avantajıyla birlikte geliyor.”

Peki kart satışları ne durumda? Altınsaray, “Geçen yaz iki aylık bir dönemde sinemanın kapanmasına gönlü razı gelmeyen insanların dayanışmasıyla 1500 civarında kart satıldı. Eylül ayından 2018 yazına kadar olan sürede ise en fazla 200 kart daha satabildik. Sinemanın borçlarını tamamen kapatabilmek için koyduğumuz hedef 3000 karttı ve bu rakamın hayli gerisinde kaldık. En öncelikli sorun olan film şirketlerine borcu sıfırlamayı başardıksa da sinemanın hâlâ borcu olduğu da bir gerçek. DCP cihazlarının bakım ve onarımını üstlenen mühendislik firmasından aidat ödemeleri aksatılmış işhanına, tazminat alacaklarını bekleyen eski çalışanlardan vergi dairesine, on kalemden fazla borç var. Sadakat kartı gibi bir kurgu olmadan sinemanın yaşaması ne yazık ki olası görünmüyor. Filmlerin küçük ekranlardan izlendiği internet çağında, Beyoğlu’nda bağımsız filmler gösteren bir sanat sinemasının normal gişe geliriyle varlığını sürdürmesi mümkün değil. Hele ki sırtınızda Beyoğlu Sineması gibi bir kira yükü varsa. Seyircinin sinemasına sadece kapanırken değil, her daim sahip çıkması gerekiyor. Sadakat kart bu yüzden çok önemli.”

Altınsaray, koltuk aralarını açarak daha rahat film izlenmesi amacıyla 300 kişilik salon kapasitesini tadilatla birlikte 250 kişiye indirdiklerini hatırlatarak “Gelgelelim, tüm dünyadan ödüllü festival filmlerini, bağımsız sinemanın en güzel örneklerini, başka hiçbir yerde gösterilmeyen yerli yapımları oynatmamıza rağmen seans başına ortalama seyirci sayısı 20’yi ancak buluyor. Ki bu da durumun vahametini anlatıyor” diyor.

Sadakat kartları

Sadakat kart programı Mobilet sponsorluğunda yenilendi. Kredi kartı formunda hazırlanan sadakat kartları tıpkı geçen yıl olduğu gibi dört sınıfa ayrılıyor:

-1 yıl boyunca 10 FİLME giriş hakkı sağlayan 100’lük öğrenci kartları (100 TL)

-1 yıl boyunca 15 FİLME giriş hakkı sağlayan 250’lik kartlar (250 TL)

-1 yıl boyunca 30 FİLME giriş hakkı sağlayan 500’lük kartlar (500 TL)

-1 yıl boyunca SINIRSIZ FİLME giriş hakkı sağlayan 1000’lik kartlar (1000 TL)

Festivaller başlıyor

Eylül sonunda Antalya Film Festivali’nden çıkarılan 55. Ulusal Yarışma Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek. Daha sonra Filmekimi, Boğaziçi Film Festivali, Dostluk Film Festivali yapılacak.