Beyoğlu Sineması ‘Yaz Şenlikleri'ne geri dönüyor

Ekonomik nedenlerle uzun süredir yapılamayan Beyoğlu Sineması klasiği olan “Yaz Şenliği”, son yıllara damga vuran ödüllü yapımlardan ve Türkiye’de henüz vizyona girmemiş beş gala filminden oluşan bir seçkiyle geri dönüyor.

Birgün'den Derya Aydoğan'ın haberine göre, 14-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde : prömiyerini 2015 Cannes Film Festivali’nde yapan László Nemes’in yönettiği ‘Saul’un Oğlu’, Rusya’nın en önemli yönetmenlerinden Andrey Zvyagintsev’in filmi ‘Leviathan’ ve Ken Loach’un yönettiği İngiltere yapımı ‘Ben, Daniel Blake’ gibi filmler var.

‘Genç Karl Marx’ festivalde

2016 yapımı biyografik sinema filmi ‘Genç Karl Marx’ festival programında gösterilecekfilmlerden. Film, Karl Marx, Friedrich Engels ve Jenny Marx’ın Paris, Brüksel ve Londra arasındaki ilk yıllarını anlatıyor. Marx’ın 1844’te, 26 yaşındayken Paris’e sürgüne gitmesiyle başlayan film daha sonra yakın dostu ve çalışma arkadaşı olacak Friedrich Engels’le tanışması ve birlikte komünizmin ve işçi hareketinin temellerini atışlarındn da söz ediyor.

Raoul Peck’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde August Diehl, Stefan Konarske ve Vicky Krieps var.

5 gala yapılacak

Türkiye’de ilk kez vizyona gireecek 5 fimin galası Beyoğlu Sineması Yaz Şenlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak. Abdellatif Kechiche’nin, François Bégaudeau‘ın romanından uyarlanan son filmi, Kısmet Sevgilim: İlk Şarkı galası yapılacak filmlerden. Film daha önce 37. İstanbul Film Festivali kapsımında gösterilmişti. Galası yapılacak diğer filmler ise şöyle; ‘Three Peaks’, ‘Eva’, ‘Dovlatov’ ve ‘Transit’.

‘ZAMA’ gösterimde

Yapımcılığını Pedro Almodovar’ın üstlendiği, Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel’in son filmi “Zama” dün Türkiye’de gösterime girdi. Beyoğlu Sineması’nda “Başka Çarşamba”da gösterilen filme ilgi yoğundu. Film, Beyoğlu Sineması’nda gösterilmeye devam edecek.