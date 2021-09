Beyoğlu Sineması’nda bu hafta hangi filmler var?

T24 Kültür Sanat

Yakın dönem sinema tarihine damga vurmuş ödüllü filmlerden, yönetmen katılımlı özel gösterimlere ve ilk gösterimlerini dünyanın önemli festivallerinde gerçekleştiren güncel yapımlara uzanan bol alternatifli ve ön gösterimlerden oluşan programa göz atın.

Vizyondakiler

Mainstream

14:30 | 18:00 | 21:30

Başrolünde Andrew Garfield ve Maya Hawke’ın yer aldığı Mainstream’in yönetmen koltuğunda iki yıl arayla çektiği Non Plus One ve Casino Moon isimli kısa filmlerinden sonra 2013 yapımı uzun metrajlı filmi Palo Alto ile sinema dünyasına adım atan, Sofia Coppola’nın yeğeni Gia Coppola oturuyor.Gia Coppola'nın yaklaşık sekiz yıl aradan sonra beyazperdeye geri döndüğü, Tom Stuart ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı Mainstream, Özel Olmayan Biri ismini kullanarak YouTube videoları çeken ve bu hâliyle hiçbir şey söylenmeyen ya da yapılmayan bir hayat tarzını pazarlayarak popülerleşen sosyal medya ünlülerine örnek olan Link’i odağına alıyor. Dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali'nde yapan filmde Link ile Frankie’nin yolları kesişiyor, çalıştığı sıradan işten ve hayatından bıkmış olan Frankie böylece Özel Olmayan Biri’nin yarattığı evrene çekiliyor ve ünlü olma isteğinin farkına varıyor.

Skies of Lebanon

12:45 | 16:15 | 19:45

Chloé Mazlo’nun yönetmenliğini üstlendiği Skies of Lebanon, 1950’li yıllarda Alice’in, İsviçre'deki anavatanını Lübnan'a giderken terk etmesini konu alıyor.

Alice'in hayatının en güzel yılları orada savaş tehdidiyle gölgeleniyor. Yönetmen, mutlu hayatları 1975’te Lübnan’da iç savaşın patlamasıyla altüst olan bir aileyi, sıkıldığı İsviçre’den güneşli Lübnan’a giden büyükannesinin yaşamından ilhamla mercek altına alıyor. Filmin başrolünde İtalyan oyuncu Alba Rohrwacher yer alıyor

Özel Gösterimler

Moonlight

31 Temmuz | 18:00

Winter Light

1 Ağustos | 12.45

Cold War

1 Ağustos | 18:00

Resistance

4 Ağustos | 19:45

Ön Gösterim

The Green Knight

5 Ağustos | 19:00