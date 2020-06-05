Beyoğlu Sineması kapılarını yeniden açabilmek için destek bekliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Beyoğlu Sineması, kapılarını yeniden açabilmek için destek kampanyası başlattı.

2013 yılında önce Emek Sineması’nın yıkılmasının ardından, İstiklal Caddesi’nin geçirdiği dönüşümle birlikte kültür ve sanat merkezlerinin teker teker kapanması sonucu Beyoğlu’nda yalnız kalan ve caddenin eski ihtişamlı günlerini kaybetmesiyle birlikte zor günler yaşamaya başlayan Beyoğlu Sineması, 2017 yılında kapanmak üzereyken sinemaseverlerin desteği ve yeni bir yönetimle faaliyetlerine yeniden devam etmeye başladı. Hazırladığı özel seçkilerden düzenlediği panellerle tekrar bir sinema merkezi olmuşken; tüm dünyada hayatı felç eden salgınla birlikte uzunca bir süre kapalı kalarak yeniden ve ilk kez bu kadar ağır şartlarda zor günler yaşamaya başladı.

Bu süreçte, tüm dünyada zor günler geçiren bağımsız sinema salonlarından biri olan Beyoğlu Sineması da #Sayenizde kampanyasını duyurdu.

Yapılacak desteklerle Beyoğlu Sineması’nın nesilden nesle bağımsızlığını koruyarak, Türkiye’de sinema kütürünün gelişimine katkı sağlamaya devam etmesi; bu kapsamda Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu gibi sinemacıların ilk filmlerini tek kopyayla gösteren sinemanın, sinemacıların yetişmesine katkısını sürdürmesi ve festivallerden ödüllerle dönen filmleri Türkiye’deki sinemaseverlerle buluşturmaya devam ettirmesi amaçlanıyor.

“Desteklerinizle, Beyoğlu Sineması’nda kalalım, her şeye rağmen sizin #sayenizde hep birlikte olalım” denilen kampanya Fongogo üzerinden başlatıldı. Kampanyaya 250 TL, 500 TL, 1.000 TL, 2 bin 500 TL, 5 bin TL ve 10 bin TL olmak üzere farklı seçeneklerden destek sağlanabilir.