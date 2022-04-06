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Beyoğlu’nun sembol mekânlarından Lades lokantalarının sahibi Adem Çelikkol hayatını kaybetti. İstiklal Caddesi’ni kesen yollardan Sadri Alışık Sokak’taki karşılıklı iki mekân olan Lades Restaurant ve Lades Menemen’in kurucusu olan Çelikkol’a, 2006 yılında ortanca kızı Esra Çelikkol’dan karaciğer nakli yapılmıştı.



Lades’i, İstanbul’un en bilinen esnaf lokantalarından biri yapan, kişiliğiyle esnaf ve müşterilerinin sevgisini, saygısını kazanan Çelikkol’un vefatı, Twitter’da “Beyoğlu Esnafı” hesabından duyuruldu. Hesaptan dün (5 Nisan Salı) yapılan duyuruda, “Beyoğlu’nun simge mekanlarından Lades Lokantası’nın sahibi Adem Çelikkol vefat etti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ağa Camii’nden kaldırılıp, Ortaköy Mezarlığı’na defnedilecek. Ailesine ve Sevenlerine baş sağlığı dileriz” dileriz dendi.





Beyoğlu’nda yazar, sanatçı ve gazetecilerin de uğrak yeri olan Lades lokantalarının kurucusu Çelikkol, bugün (6 Nisan Çarşamba) İstiklal Caddesi’ndeki Arap Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Kızından karaciğer nakli yapılmıştı



Adem Çelikkol’a, 2006 yılında ortanca kızı Esra Çelikkol’dan karaciğer nakli yapılmıştı. Adem Çelikkol, 2006 yılında Sabah gazetesi muhabiri Sonat Bahar’a verdiği söyleşide, nakil sürecini anlatmıştı.

Sabah “Yaşadıklarını anlatırken gözyaşları da yanaklarından süzülüyor” ifadesi eşliğinde, Adem Çelikkol’un kızı için dile getirdiği "Ona kıyamadım. ‘Katiyen olmaz’ dedim. Sonra beni ikna ettiler" sözlerini paylaşmıştı.

Beyoğlu’ndaki iki lokantası sanatçılar ve gazetecilerin de uğrak yeri olan Lades'in Twitter hesabından şu fotoğraflar paylaşıldı:

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk

Oyuncular Deniz Türkali - Metin Coşkun



Yazar Ahmet Ümit



Oyuncu Altan Erkekli

Oyuncu Güven Kıraç

Gazeteci Cengiz Semercioğlu

Lades'in sahibi Adem Çelikkol

Adem Çelikkol'un ardından sosyal medya hesaplarından şu mesajlar paylaşıldı:

"Lades'i adeta bir kamu kurumu yapmıştı. Devri daim olsun.

20 küsür yıl önce, üniversite zamanları, haftada 3-4 kez onun tavuk çorbasını içmek için giderdim, öğrenci gördüğünde bol kepçe yapardı, 3 kez hesap alırsa 1 kez hesap almaz, bu sefer benden derdi Adem Abi ve Mehmet Abi. Beyoğlu'nun güzel abileriydiler. Huzur içinde uyusunlar.

Semtimizin en sevilen mekânı, geçmişimiz güzel günlerimiz mi gidiyor

"Az tavuklu ve tam ekmek" ile geçen öğrencilik yıllarımızın simgesiydi.... Sevenlerinin başı sağ olsun...

Ah çok üzüldüm . Yıllardır gittiğim tek yer. Tavuk sevdirdi bana. Her seferinde zorla tatlı yedirirdi denk geldiğimizde. Ekmeği çok verirlerdi “insan bazen bi tas çorbayla doymaz, ekmeği bol olsun” derdi. Işıklar içinde uyusun.

Çalışanların aynı dükkanda emekli olana kadar çalışması çok ender bir durumdur hizmet sektöründe, Lades öyle bir yerdi.. başımız sağolsun..

Vay be öğrencilik gençlik yıllarımızın ucuza doyma mekanı. Az tavuk yağda ile bir ekmek yer demir bardakta hep aynı muhteşem ekşilikte ayranı içerdik. Bir garip şekilde hep aynı şeyi yer hep farklı hesap öderdik daha çok değil az olurdu öğrenci dostu bir mekandı şimdisini bilmem

Gençliğimizin başında sinemaya girmeden ucuz ve lezzetli olduğu için giderdim, çalışma hayatım Taksim'de başlayınca hem ucuz Lades hem karşısında ki daha pahalı ve daha konforlu Lades'e gittim.Tavuklu çorbası, Saray Lokantası kadar iyi idi.Allah Rahmet Eylesin.

Dünyanın en güzel menemeni, yağda tavuğu, az karışığı, salçalı tavuk çorbasını bizlere sunan, Lades’in sahibi Beşiktaşlı Adem Çelikkol yaşamını yitirdi. Adem abimiz Ortaköy Mezarlığı’na defnedilecek. Devri daim olsun, her şey için teşekkürler!"