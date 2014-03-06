Beyoğlu Belediye Başkanı basınçlı su nedeniyle ıslandı

Kasımpaşa'da vakıfların mülkiyetinde olan tarihi sübyan mektebinde çıkan yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti. Çalışmaları takip etmeye gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki çalışma arkadaşları, itfaiye hortumunun ek yerinden ayrılması yüzünden basınçlı su ile ıslandı.

DHA'dan Mustafa Özdabak'ın haberine göre, Kasımpaşa Kadı Mehmet Mahallesi Paşa Sokak’ta bulunan 2 katlı tarihi sübyan mektebinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tarihi binada barınan aileler dışarıya çıkarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevli suretle yanan binaya müdahale etti. Bu sırada mahalle sakinleri de meraklı gözlerle itfaiyenin çalışmasını izledi.

Başkanın zor anları

Yangını haber alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindekiler de olay yerine geldi. İtfaiye aracına yaklaşan Ahmet Misbah Demircan talihsiz bir olay yaşadı. İtfaiye aracının hortumu ek yerinden ayrılınca, basınçlı su bir anda başkan ve beraberindekilerin üzerine döküldü. Başkan ve beraberindekiler berberden getirilen havlularla kurulandı. Demircan "Burası eski sübyan mektebi. Bina metruktu. İçeride izinsiz bazı kullanımların olduğunu anlıyorum. Birazdan itfaiye şefinden son durumu öğreneceğim. Can kaybı yok. Eski bir binaydı, daha beterinden cenabı Allah korusun diyorum " dedi.

Başkan Demircan daha sonra bir habercinin "İçeride yaşayanlar var mı?" sorusuna "Eskiden ana okulu olarak kullanılan sübyan mektebi. Şu anda kamu malı, boş" dedi. Bu sırada tarihi sübyan mektebinde 3 aileyle birlikte yaşayan Orhan Değer, başkan Demircan’ın yanına gelerek, "Başkanım biz oturuyoruz burada. Sizin haberiniz vardır sanırım. 17 senedir burada yaşıyoruz. Çoluk çocuk hepsi sokakta şimdi. Evsiz kaldık" dedi. Başkan Demircan da yardımcılarına, ailelere yardım edilmesi yönünde talimat verdi.

Soğuk demir ustası olarak çalışan Orhan Değer, yangın haberini çalıştığı sırada aldığını söyledi. Orhan Değer, "Burası vakıflara ait 3 aile 10 kişi burada yaşıyoruz. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Çocuklar yangın sırasında dışarıya çıkmışlar. Yaralanan olmadı" diye konuştu.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Tarihi bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiyenin çalışması sürüyor.



