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Kültür-Sanat

Beyoğlu 45'lik, 27 yıllık mekânında yeniden açılıyor

04 Kasım 2021 19:50

T24 Yaşam

Pandemi nedeniyle kepenk kapatan Beyoğlu'nun sembol kulüplerinden 45'lik, Galatasaray'daki 27 yıllık mekânında yeniden açılıyor. 60, 70, 80 ve 90'lı yılların unutulmayan şarkıları ve DJ performanslarıyla bilinen 45'lik, 5 Kasım Cuma akşamı (yarın) kapılarını yeniden açıyor. 

45'lik'in Beyoğlu Galatasaray'daki (Tomtom Mahallesi, Yeni Çarşı Sokak 38/A) 27 yıllık mekânındaki açılış partisinde DJ performansları gerçekleştirilecek.

İzleyin: 1 Dakikada 45'lik

45'lik'in kurucusu Fuat Akyol anlatıyor

 

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