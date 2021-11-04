Beyoğlu 45'lik, 27 yıllık mekânında yeniden açılıyor

T24 Yaşam
Pandemi nedeniyle kepenk kapatan Beyoğlu'nun sembol kulüplerinden 45'lik, Galatasaray'daki 27 yıllık mekânında yeniden açılıyor. 60, 70, 80 ve 90'lı yılların unutulmayan şarkıları ve DJ performanslarıyla bilinen 45'lik, 5 Kasım Cuma akşamı (yarın) kapılarını yeniden açıyor.
45'lik'in Beyoğlu Galatasaray'daki (Tomtom Mahallesi, Yeni Çarşı Sokak 38/A) 27 yıllık mekânındaki açılış partisinde DJ performansları gerçekleştirilecek.
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45'lik'in kurucusu Fuat Akyol anlatıyor