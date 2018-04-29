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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 7

Kupa kızının hazırladığı turtalar ortadan kayboldu, peki turtaları kim yedi? Her gün sorduğumuz yeni bilmecenin cevabını bulmaya çalışın, mantığınızı test edin.

29 Nisan 2018 20:30

Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın.

Kupa kızının turtalarını kimin yediğini bulabilecek misiniz?

Bilmece 7

Kupa kızının hazırladığı turtalar ortadan kayboldu.

Kupa kızı, turtaları yememiş olan vale ya da valelerin doğruyu söyleyeceğinden, turtayı yemiş olan vale ya da valelerin ise yalan söyleyeceğinden emin.

Valelere sorduğunda her biri şu cevapları verdi...

1. Vale: 'Turtaları aramızdan biri yedi'

2. Vale: 'Turtaları aramızdan iki kişi yedi'

3. Vale: 'Turtaları aramızdan üç kişi yedi'

4. Vale: 'Turtaları aramızdan dört kişi yedi'

5. Vale: 'Turtaları hepimiz birlikte yedik'

Valelerden kaçı doğru söylüyor? Doğruyu söyleyen vale ya da valeler hangileri?

Aşağıdaki cevabı görmek için buraya tıklayın.

Sadece 4. vale doğru söylüyor. Sorunun birçok farklı çözümü var. İşte bu çözümlerden biri:

Mantıksal olarak, valelerin ifadelerinden sadece bir tanesi doğru olabilir. Çünkü her biri farklı bir iddiada bulunuyor ve bu iddialardan ancak bir tanesi doğru olabilir.

Sadece bir doğru iddia varsa, diğer 4 iddia yalan demektir. Bu da -kraliçe turtaları yemiş olan valelerin yalan söyleyeceğinden emin olduğu için- turtaları 4 valenin birlikte yemiş olduğunu gösterir.

Örneğin 5'i de yalan söylüyor olsaydı, turtaları 5'inin birlikte yemiş olduğunu varsayacaktık. Ama o zaman bu önerme, 5. valenin iddiasının doğru olduğu anlamına gelecekti. Bu durum da çelişki oluşturacaktı.

Bu yüzden sadece 4. vale doğruyu söylüyor.

Cambridge Üniversitesi'nin Zenginleştiren Matematik projesinden

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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