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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 4

Zekanızı gıdıklayan bilmecelerle karşınızdayız. Her gün soracağımız bilmecenin cevabını bulmaya çalışın, zekanızı test edin.

29 Nisan 2018 20:30

Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın...

Bir damla bile sütü ziyan etmeyin!

Bilmece 4

Sütçünün elinde iki tane boş güğüm var. Bu güğümlerden biri 3 litre, diğeri de 5 litre süt alıyor.

Sütçü, bir damla bile sütü dökmeden 1 litreyi nasıl ölçer?

Aşağıdaki yanıtı görmek için tıklayın.

Sütçü ilk olarak 3 litrelik güğümü sütle doldurur ve bunu 5 litrelik güğüme döker.

Daha sonra 3 litrelik güğümü tekrar doldurur ve yine içindekileri 5 litrelik olana ağzına kadar dolacak şekilde boşaltır.

Böylece elindeki 3 litrelik güğümde 1 litre süt kalmış olur.

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