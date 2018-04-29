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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 3

Zekanızı gıdıklayan bilmecelerle karşınızdayız. Her gün soracağımız bilmecenin cevabını bulmaya çalışın, zekanızı test edin.

29 Nisan 2018 20:30

Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın...

Bakalım nehri geçebilecek misiniz?

Bilmece 3

İkisi yetişkin, ikisi çocuk, toplam dört kişi bir nehirde karşıdan karşıya geçmek ister.

Bu amaçla bir sal yaparlar. Ancak bu sal, tek seferde sadece bir yetişkin ya da iki çocuğu taşıyabilir durumdadır.

Söz konusu bu dört kişinin tamamının karşı kıyıya geçebilmesi için salın en az kaç sefer yapması gerekir?

Aşağıdaki cevabı görmek için tıklayın.

En az 9 sefer gerek. Yanıt değişmemekle birlikte bu soru çok farklı biçimlerde çözülebilir. Bu çözümlerden birisi şöyle:

İlk etapta iki çocuk karşı tarafa geçiş yapar. Daha sonra bu çocuklardan birisi karşıda kalırken, diğeri salı yeniden diğer tarafa götürür.

Üçüncü seferde bir yetişkin sala binip, karşı tarafa geçer ve bu kez karşı kıyıda kalmış olan çocuk salla tekrar ilk çıkış noktasına döner.

Dördüncü seferin sonunda yetişkinlerden birisi karşıya geçmiş olur, diğer yetişkin ile çocuklar ise hâlâ diğer taraftadır.

Aynı düzende dört sefer daha yapılır. Sekizinci seferin sonunda iki yetişkin karşıya geçmiş olur, iki çocuk ise diğer tarafta kalır.

Dokuzuncu ve son seferde ise iki çocuk sala birlikte binerek karşı kıyıya geçer.

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