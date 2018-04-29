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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 18

Saatinize bakın, sonra da yansımasına... Bugünün bilmecesini çözebilecek misiniz?

29 Nisan 2018 20:30

Bugünün bilmecesi saatlerle ilgili.

Tik tak! Zaman ilerliyor!

Bilmece 20

Ahmet'in cam yüzeyli çalışma masasında 24 saati gösteren bir dijital saal bulunuyor.

Saat 13:08'de saate baktığında, saat ile masadaki yansımasının bire bir aynı olduğunu fark ediyor. Oysa bir dakika önce durum böyle değildi.

Peki bir gün içinde dijital saat ile yansıması kaç defa aynı saati gösterir?

Aşağıdaki cevabı görmek için tıklayın.

96.

Dijital saatin üzerinde ve yansımasında aynı gözüken simetride dört rakam bulunuyor: 0, 1, 3 ve 8.

Bu yüzden 24 saat içinde saatteki tüm rakamların bu sayılardan oluştuğu anları bulmamız gerekiyor.

İlk hane için yalnızca iki ihtimal var: 0 ya da 1.

İkinci hane için dört ihtimal var: 0, 1, 3 veya 8.

Üçüncü hane için üç ihtimal bulunuyor: 0, 1 veya 3.

Dördüncü hane için ise yine dört ihtimal var: 0, 1, 3 ya da 8.

Mümkün olan kombinasyonları hesaplamak için her hanedeki olasılıkları birbiriyle çarpmamız gerekiyor.

Bu işlemi hesapladığımızda ise cevap 2x4x3x4=96 çıkıyor.

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