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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 14

Şapkanız hangi renk? Mantık sorumuzu çözün, cevabı bulun.

29 Nisan 2018 20:30

Şapkanız hangi renk?

Mantık sorumuzu çözün, cevabı bulun.

İyi şanslar!

Bilmece 14

Hasan ve Ahmet ile hapishanedesiniz. Üçünüz arka arkaya tek sıra halinde dizilmişsiniz. En önde siz varsınız, arkanızda Hasan, onun arkasında da Ahmet var.

Gardiyanın elinde 3 siyah, 2 de beyaz şapka var. Her birinizin kafasına rastgele bir şapka koyuyor.

Ahmet sizin ve Hasan'ın şapkasını görebiliyor. Hasan sizin şapkanızı görebiliyor. Siz en önde olduğunu için kimsenin şapkasını göremiyorsunuz.

Ancak hiçkimse kendi kafasındaki şapkanın rengini bilmiyor.

Gardiyan "İçinizden biri, başkasının şapkasının rengini söylemeden, kendi şapkasının rengini doğru olarak tahmin edebilirse, hepinizi serbest bırakırım" diyor.

İlk olarak Ahmet'e soruyor. Ahmet çok dürüt ve zeki bir insan ve "Bilemiyorum, tam olarak bilmenin bir yolu yok" diyor.

Gardiyan ardından Hasan'a soruyor. Hasan da zeki ve mantıklı, ama o da cevabı söyleyemiyor.

Sıra size geliyor ve siz şapkanızın hangi renk olduğunu doğru tahmin ediyorsunuz.

Gardiyan verdiği sözü tutup üçünüzü de salmak zorunda.

Ama şapkanız ne renkti ve nasıl bildiniz?

Aşağıdaki cevabı görmek için tıklayın.

Şapkanız siyah.

Soruyu çözebilmek için Ahmet ve Hasan'ın göremedikleri üzerinden akıl yürütmelisiniz.

Ahmet'in iki beyaz şapka göremediği kesin. İki beyaz şapka görmüş olsaydı, kendi şapkasının siyah olduğunu anlayabilirdi. Yani Ahmet ya bir siyah ve bir beyaz, ya da iki siyah şapka gördü. Bu yüzden de kendi şapkasının ne renk olduğundan emin olamadı.

Ahmet'i duyan ve onun iki beyaz şapka göremediğini anlayan Hasan, ancak önünde gördüğü şapka beyaz olsa, kendi şapkasının siyah olduğundan emin olabilirdi.

Bu nedenle Hasan da şapkasının ne renk olduğunu anlayamadı.

Bu durumda sizin şapkanızın siyah olması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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