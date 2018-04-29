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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 1

Zekanızı gıdıklayan bilmecelerle karşınızdayız. Her gün soracağımız bilmecenin cevabını bulmaya çalışın, zekanızı test edin.

29 Nisan 2018 20:30

Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın...

Umarız altın madalyayı kazanabilirsiniz!

Bilmece 1

Önünüzde 7 altın çubuk var. Ancak biri sahte ve diğerlerinden daha hafif.

Elinizde iki kefeli bir terazi var ancak teraziyi sadece 2 kez kullanabilirsiniz.

Sahte olan altını nasıl tespit ederdiniz?

Aşağıdaki cevabı görmek için tıklayın.

Terazinin her kefesine 3'er altın çubuk koyun. İki kefe de eşitse, kullanmadığınız altın çubuk sahte demektir.

Eşit değilse, daha hafif gelen kefedeki 3 çubuğu alın.

3 çubuktan birini bir kefeye, birini diğerine koyun. Kefeler eşitlenirse dışarıda kalan çubuk sahtedir.

Eşit değillerse, hafif olan kefedeki altın sahtedir.

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