Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 1

Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın...

Umarız altın madalyayı kazanabilirsiniz!

Bilmece 1

Önünüzde 7 altın çubuk var. Ancak biri sahte ve diğerlerinden daha hafif.

Elinizde iki kefeli bir terazi var ancak teraziyi sadece 2 kez kullanabilirsiniz.

Sahte olan altını nasıl tespit ederdiniz?

Terazinin her kefesine 3'er altın çubuk koyun. İki kefe de eşitse, kullanmadığınız altın çubuk sahte demektir.

Eşit değilse, daha hafif gelen kefedeki 3 çubuğu alın.

3 çubuktan birini bir kefeye, birini diğerine koyun. Kefeler eşitlenirse dışarıda kalan çubuk sahtedir.

Eşit değillerse, hafif olan kefedeki altın sahtedir.