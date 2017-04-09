Beynine giden damarlardan biri dört buçuk ay önce tıkandı; okumayı, yazmayı, yürümeyi yeniden öğreniyor!

42 yaşında, Cihangir’de cam melekleriyle ünlü takı tasarımcısı Kristin Evihan'in beynine giden damarlardan biri dört buçuk ay önce tıkandı. Okumayı, yazmayı, yürümeyi yeniden öğrenen Evihan, tedavilerle, adım atmayı ve iki kelimeyi söylemeyi başardı. Öte yandan Tatavla Tiyatrosu 'Aktör Kean' oyununu bu akşam Kristin Evihan'ın tedavisinin masrafları için oynayacak

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberi şöyle:

Kristin Evihan, 42 yaşında, Cihangir’de cam melekleriyle ünlü takı tasarımcısı. Çok sevdiği mahallesinden ve 13 yılını verdiği takılarından ayrılmak zorunda kaldı. Kristin’in beynine giden damarlardan biri dört buçuk ay önce tıkandı. Kristin ise yaşama tutunmaktan vazgeçmedi. Okumayı, yazmayı, yürümeyi yeniden öğreniyor. Tedavilerle, adım atmayı ve iki kelimeyi söylemeyi başardı. Kristin’in mücadelesi Cihangirlileri bir araya getirdi. Mahalleli, Kristin’i takılarıyla buluşturmak üzere kolları sıvadı.

Eskiye dönebilir

Kristin, Bilkent Turizm Otelcilik mezunu. Küçüklüğünden beri ilgi duyduğu takı tasarımına 2003’te başladı. Cam işleme kursuna gittikten sonra Cihangir’de, ‘Evihan’ adlı takı dükkânını açtı. Özellikle de cam melekleriyle ünlendi. Kristin’in yaşamı, 29 Kasım 2016 akşamı tümüyle değişti. Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle vücudunun bir bölümü hasar gördü. Bir süre yoğun bakımda kalan Kristin, şimdi, hatırlasa da yazamıyor, yürüyemiyor, okuyamıyor ve konuşamıyor. Doktorlar, tüm bu eylemler için Kristin’in dışavurum bağlantılarının zarar gördüğünü söylüyor. Kristin, beyninde tıkanan o damarın işlevini gerçekleştirecek başka beyin damarlarını çalıştırabilirse, eski haline dönecek. Fizik tedavisi ve konuşma terapisi sürüyor. SGK, bir yılda 90 seans fizik tedaviyi karşılıyor. Konuşma terapisi ise SGK kapsamında değil. Kristin’in kardeşi Astik Evihan, tedavi süreciyle ilgili, “İlk 6 ay çok önemli. 6 gün fizik tedavisi var. Çok ilerledi. Bir yıl sonra haftada 6 gün gidemeyecek. Seans sayısı azalacak. Konuşma terapisi ücretleri de yüksek. Ablamın daha çok pratik yapması gerekiyor” diyor.

Cihangir tek yürek

Esnaf arkadaşları, mahallenin manavı, organik yiyecekler satan dükkânı, bakkalı, eczanesi, kafesi ile dans okulu ve dansçıları, Kristin’e destek olmak için bir araya geldi. Önce, aralıkta, Kristin’in takılarını sattılar. Bakırköy’de ailesinin yanında kalan Kristin, mahalleye dönebilsin diye hazırlıklara devam ediyorlar. Kristin’in dükkânını, satış da yapılabilen bir eve dönüştürecekler. Her gün bir arkadaşı, dükkânda çalışıyor. Hep birlikte eksikleri tamamlıyorlar. Takı satışının geliri, Kristin’in sağlık masraflarına ayrılacak.