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Beynindeki tümör sebebiyle ameliyat edilen oyuncu Hülya Duyar: Doğurmadığım ne çok çocuğum var ne büyük bir ailem var!

Cem Yılmaz’la çektiği reklam filminde fenalaşmış, yaz tatilinde bayılınca doktora gitmişti

30 Ağustos 2021 13:44

Bir ay önce beyninde tümör tespit edilince ameliyata alınan oyuncu Hülya Duyar, zor günleri geride bıraktı. Sevenlerine  ve kendisine destek olanlara teşekkür eden Duyar, " Doğurmadığım ne çok çocuğum var ne büyük bir ailem var!" dedi.

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar, Cem Yılmaz’la çektiği bir reklam filminde fenalaşmış daha sonra tatilde de baygınlık geçirmişti. Yapılan kontrollerin ardından 51 yaşındaki Duyar’ın beyninde büyük bir tümör tespit edilmişti. Hemen ameliyata alınan oyuncu 8 saat süren bir operasyonun ardından bir gün yoğun bakımda kalmıştı.

Aradan bir ay geçti ve Hülya Duyar yaşadığı zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlattı. Sosyal medya hesabından duygularını ifade eden ünlü oyuncu şu mesajı paylaştı;

“Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize... Bundan tam 1 ay önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim. Fakat ne kadar çok kişinin seferber olduğunu görmek, bir konuda hayatın beni haklı çıkardığını deneyimlemek hediye gibiydi. Doğurmadığım ne çok çocuğum var ne büyük bir ailem var!”

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