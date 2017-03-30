Beynindeki çiplerle mekanik kolunu oynatabildi

Bilim insanları, bir bilgisayar yazılımı ile 8 yıldır boynundan aşağısı felç olan bir hastanın ‘düşünce yoluyla’ mekanik kolunu oynatmasını sağladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD’de Case Western Reserve Üniversitesi bilim insanları, 8 yıl önce bir bisiklet kazası sonrasında boynundan aşağısı felç olan bir hastaya, teknolojinin de yardımıyla kollarını kullandırmayı başardı.

Boynundan aşağısı tutmayan hasta, beynine yerleştirilen çipler, kaslarının arasına nakledilen kablolar ve bir bilgisayar yazılımı sayesinde, düşünce yoluyla kolunu kullanmaya başladı.

Omuriliğe baypas

BrainGate isimli proje çerçevesinde, 56 yaşındaki Bill Kochevar isimli hastanın beynine iki minik çip yerleştirildi. Kochevar, kolunu oynattığını düşündüğünde oluşan beyin sinyalleri, çipler tarafından algılanıp beyin-bilgisayar teknolojisi, elektrik uyarı sistemini devreye sokuyor. Böylece felçli hasta da kolu üzerinde kontrolü sağlayabiliyor. Kaza nedeniyle ‘işe yaramayan’ omurilik mekanik devreyle baypas edilirken, beyin ile kol arasındaki sinirsel iletişim, tamamen teknoloji sayesinde sağlanmış oluyor. Kochevar, bu sayede, sekiz yıl sonra ilk kez, kendi yemeğini kendi koluyla yiyebildi.