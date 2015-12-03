Beynin cinsiyeti yok



İsrail Tel Aviv Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının yaptığı araştırma, en azından beyin yapısı göz önünde bulundurulduğunda cinsiyetler arasında net bir ayrım yapılamayacağını ortaya koydu.

Sonuçları ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin PNAS adlı yayın organında yayımlanan araştırmaya göre, hemen hemen tüm beyinlerde kadın ve erkeklere özgü özelliklere rastlanıyor. Yani tam bir erkek beyni veya tam bir kadın beyninden söz etmek mümkün değil.

İsrailli, İsviçreli ve Alman araştırmacılardan oluşan ekip, araştırmalarında bin 400 kişinin manyetik rezonans görüntüleme tekniği kullanılarak elde edilmiş beyin görüntülerini inceledi. Uzmanlar, görüntülerde her beyindeki beyaz ve gri hücreler arasındaki farkılıkları, beynin farklı bölümleri arasındaki bağlantıları incelemeye tabi tuttu. Uzmanlar öncelikle kadın ve erkek beyni arasında örtüşen özellikleri, daha sonra da tamamen 'kadınlara özgü' ve tamamen 'erkeklere özgü' olarak nitelendirilebilecek özellikleri tespit etti.

Elde edilen sonuçlar

Araştırmanın sonuçlarına göre bazı beyin özelliklerine daha çok erkeklerde, bazılarına ise daha çok kadınlarda rastlanıyor. Ancak bazı özellikler ise hem kadın hem de erkek beyninde gözleniyor. İncelenen beyinlerin çoğunda her iki cinsiyete özgü özelliklerin de yer aldığı, 'sadece erkek' veya 'sadece kadın' beyni olarak nitelendirilebilecek beyinlerin sayısının azınlıkta olduğu kaydedildi.

Örneğin gri hücreler baz alınarak yapılan incelemede, incelenen beyinlerin yalnızca yüzde 6'sında 'sadece kadın' veya 'sadece erkek' özellikleri görüldüğü ifade edildi. Araştırmanın sonuçlarının yer aldığı makalede, araştırmanın cinsiyete özgü eğitim tartışmaları bağlamında ilginç olduğuna dikkat çekildi.

Farklı araştırma, farklı sonuçlar

2013 yılında yapılan bir araştırmada ise farklı sonuçlara ulaşılmıştı. Pennsylvania Üniversitesi'nden Amerikalı bilim insanları, kadın ve erkek beyinlerinin yapısı arasında ciddi farklılıklar olduğunu tespit etmişti.

Bu araştırma, tipik bir kadın beyninde sinir bağlantılarının ağırlıklı olarak sağ ve sol loblar arasında, bir taraftan diğer tarafa doğru dizildiğini, tipik bir erkek beynindeki sinir bağlantılarının ise beynin aynı lobundaki ön ve arka tarafları arasında kurulduğunu göstermişti.

Bu nedenle erkeklerin algılarını koordineli davranışlara daha iyi yansıtabildiği, kadınların ise analitik ve önseziye dayalı bilgileri kullanarak bağlantı kurmada daha güçlü olduğ tespit etmişti.