Beynimiz hızlı çıktı!

İngiltere'nin Birmingham ve Almanya'nın Konstanz Üniversitesi uzmanlarının ortaklaşa yaptığı araştırmanın sonuçları bilim dergisi "Journal of Neuroscience"da yayınlandı. Araştırmacılar beynin hatırlamayla ilgili bölgelerinin 100 – 200 milisaniyede aktif hale geldiğini saptadı.

Beyin, kayıtlı anıyı çok daha hızlı buluyor

Araştırmaya katkıda bulunan uzmanlardan Gerd Waldhauser, "Beynin kayıtlı anıyı arama faaliyetinin yarım saniyeyi bulduğu tahmin ediliyordu. Araştırmamız bunun çok daha hızlı gerçekleştiğini ortaya koydu" dedi. Birmingham Üniversitesi'nden Simon Hanslmayr ise şu bilgiyi verdi: "Beynin uzun vadeli hafıza depolaması yapılan bölgelerinden hipokampusta yaptığı aramanın daha uzun süreyi bulduğu var sayılıyordu. Elde ettiğimiz araştırma sonuçları beynin çok hızlı reaksiyon gösterdiğini ortaya koyuyor."

Beynin faaliyetlerini ölçtüler

Araştırma kapsamında bir grup deneğe belli nesneler gösterildi. Deneklerden söz konusu nesneleri mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde hatırlamaları istendi. İkinci aşamada ise nesneleri anlatmaları istendi. Bütün bu aşamalar boyunca deneklerin beyin dalgalarındaki aktivite Elektroensefalografi (EEG) cihazıyla kaydedildi. Ölçümler, her anının "eşsiz" olduğunu, anılar kaydedilirken ve yeniden hatırlanırken beynin belirli bir bölgesinin aktif hale geldiğini belirledi. Kullanılan yöntem, hatırlama sürecinin yalnızca 100 – 200 milisaniyeyi (saniyenin binde biri) bulduğunu ortaya çıkardı.

İstenmeyen anılar silinecek

Uzmanlara göre Transkranyal Manyetik Stimülasyon (rTMS) adı verilen manyetik uyarımlar, anıların hafızadan çağrılmasını engelliyor. Araştırmayla elde edilen verilerden psikiyatrik tedavi amacıyla kullanılabileceği belirtildi. Hastanın istenmeyen travmatik anılarına bu yöntemle müdahale edilerek hatırlanmaları önlenebilecek. Bunun için daha ayrıntılı araştırmaların gerektiğine dikkat çekiliyor.