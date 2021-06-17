"Beyni çevrimiçi hâle getirmeliyiz": Sensörler aracılığıyla "zihin okumayı" amaçlayan kasklar, 50 bin dolara satılacak

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ABD'de Kernel isimli şirket, içindeki sensörler aracılığıyla "zihin okuyabilen", beynin verdiği tepkileri, öğrenme süreçlerini analiz eden kaskları, 50 bin dolara satmaya başlayacak.

Bloomberg Businessweek'de yer alan makale, ABD'li girişimci Bryan Johnson'ın kurduğu Kernel isimli şirketin, beynin nasıl işlediğine dair "çığır açıcı" olarak nitelendirilen kasklarını mercek altına aldı.

Kernel'in geliştirdiği kasklar, içindeki onlarca sensör ve çeşitli elektronik aygıtlar aracılığıyla beynin elekriksel uyarılarını, kan akışını düşünce hızında analiz edebiliyor. Kaskların, beynin dünyayı nasıl algıladığına dair bir pencere açabileceği belirtiliyor.

Bilim ve teknoloji alanında bugüne kadar hastaların klinik ortamda, büyük makineler aracılığıyla incelenen beyin aktivitleri, geliştirilen hafif kasklarla hareket hâlindeyken de kullanılabiliyor.

Araştırmacılar, Kernel'in geliştirdiği kaskların beynin yaşlanma, ruhsal bozukluklar, inme, sarsıntı gibi durumlarda verdiği tepkiyi anlamak için olduğu kadar meditasyon ve saykodelik deneyimlerin de anlaşılması için kullanılabileceğini söylüyor.

"Flow" ve "Flux" isimli iki ayrı tür kask geliştiren Kernel, kasklarda biriyle dikkat, problem çözme, duygusal duruma bağlı görevleri anlamaya yardımcı olurken diğeri beynin öğrenme, bilgi akışı performansını inceliyor.

"Beyni 'çevrimiçi' hâle getirmeliyiz"

Kasklar için beş yıldan uzun bir süredir çalışan ve yarısı kendi parası olmak üzere 110 milyon dolar harcayan girişimci Bryan Johnson, "Tüm alanlarda ilerleme sağlamak için toplum olarak beyni çevrimiçi hâle getirmeliyiz" dedi.

"Zihin okuyan" kaskların ilk bölümü, beyin araştırma enstitüleri ve çeşitli tıp fakültelerine gönderilecek. Girişimci Johnson, 2030 yılına gelindiğinde kaskların "cep telefonu" fiyatlarına satılmasını hedeflediğini söyleyerek şöyle devam etti: "ABD'de her hanede bir kask olmasını hedefliyorum. Bu kasklar insanların ruh sağlıklarını ciddiye almalarını, pandeminin etkilerini daha kolay anlamalarını hatta ABD'deki siyasi kutuplaşmanın temeline inmelerini sağlayacak." Johnson, Biden yönetiminin bu araştırmayı fonlamayı istemesi durumunda milyonlarca kaskı hükûmete "zevkle" yollayacağını da ekledi.