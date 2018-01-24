Beymen'e 'Dünyanın En İyi Moda Perakendicileri' ödülü

İSTANBUL, (DHA) - BEYMEN, \"Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri\" ödülünü kazanan ilk Türk markası oldu.

Beymen, 50 ülkede, 8 ayrı dilde yılda dört kez yayınlanan, moda dünyasının prestijli uluslararası yayınlarından WeAr Global Dergisi tarafından Beymen \"Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri\" ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

Moda dünyasının mağazaları, koleksiyonları ve yeni trendleri ile ilgili geniş içeriğiyle dünyanın önde gelen satın almacılar, perakendeciler, ilham verenler, trend belirleyiciler ve karar vericileri tarafından yakından takip edilen WeAr Global Dergisi, bu yıl onuncu kez düzenlediği \"Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri\" ödülünü kazananları derginin Ocak 2018 sayısında açıkladı.

Derginin yazı işleri ekibi ve okuyucularının 2017 yılı aday mağazaları arasından yaptıkları değerlendirmede \"Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri\" ödülünü; Beymen (İstanbul), Dover Street Market (Londra) ve Triple Major (Şangay) kazandı.

Bu ödülü önceki yıllarda kazananlar arasında Colette (Paris), Selfridges (Londra), Liberty (Londra) gibi mağazalar yer aldı.

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