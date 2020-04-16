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Koronavirüs

Beymen Koronavirüs ile mücadeleye 5 milyon liralık destek verdi

Desteğin 3 milyon liralık bölümüyle sağlık çalışanlarına giyim paketi dağıtılacak

16 Nisan 2020 17:29

Giyim markası Beymen, Koronavirüs ile mücadeleye 5 milyon liralık destek sunduğunu duyurdu. Desteğin 3 milyon liralık kısmı doktor ve sağlık çalışanlarına giyim paketleri olarak dağıtılacak. 

Beymen, açıkladığı desteğin 1 milyon liralık kısmını Koronavirüs ile mücadele için başlatılan 'Biz Bize Yeteriz-Milli Dayanışma Kampanyası’na aktardı.

Destek paketi kapsamında 1 milyon lira da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Çapa  ve Cerrahpaşa tıp fakültelerine bağışlandı.

Beymen, Beymen Club, Divarese ve NetWork markalarını bünyesinde bulunduran Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. CEO’su Elif Çapçı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde beraberlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.  Bu mücadeledeki özverili çalışmaları için başta doktor ve hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm uyarı ve önlemleri dikkate alarak ve uygulayarak, el ele vererek, birbirimize destek olarak bu zor zamanları birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Tüm vakıflara yazı gitti: Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapın

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