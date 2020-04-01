Tüm vakıflara yazı gitti: Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapın

Vakıflar Genel Müdürlüğü, azınlık vakıflarının da içinde olduğu tüm vakıflara gönderdiği yazıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na yardım etmelerini istedi.

Duvar'ın haberine göre; Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy imzasıyla gönderilen yazıda, “Vakıflar Genel müdürlüğü olarak söz konusu kampanyaya tüm çalışanlarınız ve ve paydaşlarınızlar destek olunması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Milli Dayanışma Kampanyası’nın personelimize, yeni vakıflar, mülhak vakıfları, esnaf vakıfları, cemaat vakıfları ile vakıf dost ve bağışçılarına duyurulmasını ve gerekli desteğin verilmesini önemle rica ederim” denildi.

Hahambaşı İshak Haleva kampanyaya katıldığını belirterek 5 maaşını bağışlamıştı. Ardından da Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak 5 maaşını bağışlamış, kampayaya patriklliği 2 başrahip de katılmıştı.