T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Beylikdüzü'nde Haluk Levent fırtınası esti

İSTANBUL, (DHA) – BEYLİKDÜZÜ’NDE düzenlenen 5’inci Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda Haluk Levent sahne aldı

08 Eylül 2018 14:10

İSTANBUL, (DHA) – BEYLİKDÜZÜ’NDE düzenlenen 5’inci Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda Haluk Levent sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Haluk Levent yeni ve eski şarkılarını seslendirerek, sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 5’incisi gerçekleşen Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında ilk olarak Çardak Altı Sohbetleri ile ‘Eğitim’ konusu ele alındı. Kadınların eğitimdeki yeri tartışılırken, kadının toplumdaki yeri ve çocukların eğitimleri hakkında önemli konu başlıklarına değinildi. Çardak Altı Sohbetleri’ne Yekta Kopan moderatörlüğünde Cem Mumcu, Av. Feyza Altun ve Ahmet Naç konuk oldu.

Akşamki konserde ise Haluk Levent sahne aldı. Beylikdüzü ve diğer semtlerden binlerce vatandaşın akın ettiği konserde Levent yeni ve eski şarkılarını seslendirerek sevenlerine müzik dolu anlar yaşattı. Sahne performansı ile de göz dolduran Haluk Levent, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Konserin ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Haluk Levent’e plaket ve çiçek takdim etti.

(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABEYLİKDÜZÜNDEBarışSevgi Buluşmalarında Haluk LeventVatandaşlarınHaluk LeventBeylikdüzü BelediyesiSevgi BuluşmalarıAltı SohbetleriKadınlarınAltı Sohbetlerine Yekta KopanCem Mumcu Av Feyza AltunAhmet Naç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24