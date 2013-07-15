Beykoz'da yine orman yangını

Beykoz'da 4 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın yaklaşık yarım saatte büyümeden kontrol altına alındı.

Beykoz'da 4 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın yaklaşık yarım saatte büyümeden kontrol altına alındı.

Yetkilier peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Beykoz Çavuşbaşı'ndaki ormanlık alanda saat 12.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Farklı 4 ayrı noktada çıkan yangına Yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinası ile Çavuşbaşı, Ümraniye, Kavacık itfaiye grupları müdahale etti.

Kundaklama şüphesi artıyor

Yangını söndürme çalışmalarına 2 helikopter de havadan destek verdi.Yangın yerine polis ekibi sevkedildi.Yangın havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.Y angnda soğutma çalışmaları devam ederken ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Yetkililer, yangının 4 ayrı noktada çıkması ve aynı bölgede Cuma, Cumartesi ve Pazar günü de peş peşe yangınlar çıkması nedeniyle kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Beykoz'da Cumartesi günü ormanlık alanda 5 ayrı noktada yangın çıkmış, Cuma günü ise yine aynı bölgede 5 hektarlık alan yanmıştı.