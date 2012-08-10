T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Beykoz'da orman yangını

Çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi, yangına karadan ve havadan yapılan müdaheleler çabuk sonuç verdi

10 Ağustos 2012 18:13

Beykoz Çavuşbaşı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangında, 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Çavuşbaşı Baklacı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.
 
Orman Bölge Müdürlüğü ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri ile 3 iş makinesi ve  3 arazözle karadan müdahale edilen yangına, biri keşif uçağı olmak üzere 4 uçak  ve bir helikopterle de havadan müdahalede bulunuldu.
 
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kısa sürede söndürülen  yangında, 7 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

ETİKETLER

beykozyangınorman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24