Beykoz'da orman yangını

Beykoz Çavuşbaşı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangında, 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Çavuşbaşı Baklacı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri ile 3 iş makinesi ve 3 arazözle karadan müdahale edilen yangına, biri keşif uçağı olmak üzere 4 uçak ve bir helikopterle de havadan müdahalede bulunuldu.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kısa sürede söndürülen yangında, 7 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.