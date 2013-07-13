Beykoz'daki orman yangınında kundaklama şüphesi var

Beykoz Çavuşbaşı'nda ormanlık alanda 5 ayrı noktada saat 13.45 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 2 helikopterle de havadan müdahale edildi.

Rüzgar nedeniyle güçleşen yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan müdahale ile 1 buçuk saatte sonuç verdi. Beykoz Çavuşbaşı Elmalı barajı yakınındaki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıkmış ve 5 hektarlık alan yanmıştı.