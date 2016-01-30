Beykoz'da lüks sitede maskeli soygun

İstanbul’un Beykoz ilçesinde lüks bir site içindeki villaya gelen yüzleri maskeli 5 kişi, evde bulunan anne ve oğlunu el ve ayaklarından iple bağlayarak evde bulunan değerli eşyalar ile 3 bin doları alarak kaçtı. Soyguncuların, ev sahiplerine ait otoparkta bulunan bir aracı da aldıkları öğrenildi. Kendi aralarında Rusça konuştuğu öne sürülen soyguncuları arıyor.

DHA’dan Uzay Kesmen’in haberine göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Beykoz'da bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı villaya gelen yüzleri maskeli 5 kişi, villadaki köpeğin dışarı çıkması için açık bırakılan evin arka bahçe kapısını fırsat bilerek içeri girdi.

Koli bandı ve iple bağladılar

Şüpheliler, evin salonunda oturan bir kadını, el ve ayaklarından ip ve koli bandıyla bağladı. Evde bir kişinin daha olduğunu fark eden soyguncular, onu da aynı yöntemle hareketsiz bıraktı. Soyguncular, buldukları kasa boş çıkınca kadının yatak odasına girip, masanın üzerinde bulunan yaklaşık 3 bin dolar para ve piyasa değeri yüksek olduğu öğrenilen 4 kol saati ile bir otomobil anahtarını alarak otoparka yöneldi. Soyguncular, otoparkın otomatik kapısı açılmayınca yine ev sahibine ait bir başka aracı alarak olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerin villadan ayrıldığını fark eden kadın, olayın hemen sonrasında bileklerindeki bağı kazağını sıyırarak çözmeyi başardı. İplerden kurtulan ev sahibi, üst kattaki oğlunu kurtarıp, 155 Polis İmdat hattını aradı.

Araç terk edilmiş halde bulundu

Olay yerine gelen polisler, mağdur kadının ifadesini aldıktan sonra şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalınan 34 EL 9080 plakalı cip, yaklaşık 1 saat sonra Beykoz Soğuksu Mahallesi, Karadut Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Araç, olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmanın ardından Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi.

Aynı dakikalarda, 4 katlı villada da çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis, kendi aralarında Rusça konuştuğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.