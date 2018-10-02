Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye umut oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ismi açıklanmayan 23 yaşındaki gencin karaciğer, kalp ve korneaları organ bekleyen 4 kişiye umut oldu.

Kahramanmaraş\'ta 8 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. İsmi açıklanmayan genç, dün akşam yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü ve beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkililerinin \'Organlarını bağışlayarak, başkalarının hayatlarını kurtarabilirsiniz\' teklifine aile olumlu yanıt verip gencin organlarını bağışlamaya karar verdi.

Bunun üzerine gencin organlarının alınması için Ankara\'dan uzman bir ekip Kahramanmaraş\'a geldi ve hastanede adeta zamanla yarış başladı. Ameliyatla alınan gencin kalbi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne, karaciğeri Adana Şehir Hastanesi\'ne, korneaları ise Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi.

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