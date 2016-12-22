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Sağlık

Beyin kanseri Hollandalı Tijn'in yoksul çocuk hastalar için başlattığı kampanyaya 3 günde 40 bin Euro bağış

Tijn’in bizzat bir radyo stüdyosundan yürüttüğü kampanyada, herkes bir başkasının işaret parmağının tırnağına oje sürüyor

22 Aralık 2016 12:28

 Beyin kanseri hastalığına yakalanan 6 yaşındaki Hollandalı Tijn'in  yoksul çocuklar için başlattığı kampanya 3 günde 40 bin Euro bağış aldı.

Kızılhaç örgütünün her yıl Noel zamanı başlattığı 'Seurous Request' yardım kampanyası ile birleştirilen Tjin’in kampanyası, önceki yıl ALS hastalığına farkındalığın artırılması için başlatılan “Bir Kova Buz” kampanyasını anımsatıyor.

Tırnağına oje sürülen, kampanyaya 1 Euro veya Kızılhaç kampanyasına 10 Euro bağışlıyor. Katılımcılar ardından en az 3 kişiyi tırnağını boyamaya davet ediyor. Hollanda’da büyük ilgi yaratan kampanya, Twitter’da da dünyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Tijn’in oje sürdüğü camdan radyo stüdyosunun önünde binlerce kişi kuyruk oldu. Bağış miktarı az olmasına rağmen 3 günde toplanan miktar 40 bin Euro’yu (148 bin TL) geçti. Babasının yaptığı açıklamaya göre, Tijn’in 1 yıldan az ömrü kaldı.

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