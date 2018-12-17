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Sağlık

Beyin kanaması geçiren kadının organları 4 hastaya hayat verecek

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Çağşırlıoğlu'nun (56), 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi Ankara ve Erzurum'da 4 hastaya nakledilecek

17 Aralık 2018 01:50

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Çağşırlıoğlu\'nun (56), 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi Ankara ve Erzurum\'da 4 hastaya nakledilecek.
Gümüşhane Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2\'inci sınıfta eğitim gören Gökhan Çağşırlıoğlu ile birlikte yaşayan Filiz Çağşırlıoğlu, 12 Aralık\'ta beyin kanaması geçirdi.  Gümüşhane Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan kadının beyin ölümü gerçekleşti. Gökhan Çağşırlıoğlu annesinin organlarını bağışlama kararı aldı. Çağşırlıoğlu\'nun bağışlanan 2 böbrek, karaciğer ve kalbi Erzurum ve Ankara\'dan gelen ekiplerce alınarak 4 hastaya nakledilmek üzere bu kentlere götürüldü.
Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Gökhan Çağşırlıoğlu, \"Annem hayatı boyunca insanlara olabildiğince yardım etmeyi ve onlara yardıma aracı olmayı seven, hayatını buna adamış biriydi. Hayatını kaybederken de böyle bir şeye imkanı olduğunu duyunca bende ona son kez yardımcı olmak istedim. Kendi can verirken başkalarına bir ümit olma ihtimali olduğu için bağışa karar verdim. Sonuçta buna bir insanın ihtiyacı var. Buna bir insanın sevinme ihtimali var. Bir insanın hayatının kurtulma ihtimali var. Bu bizim görevimiz. Çünkü bir gün o organa bizim de ihtiyacımız olabilir. Belki annemi kaybetim ama annemin bir parçası tanımasamda, bilmesemde dünyada olacak. Hep onu hissedeceğim” diye konuştu.
\'ANNEYİ KAYBETME ÜZÜNTÜSÜNÜ, SEVİNCE DÖNÜŞTÜRDÜK\'
Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ertuğrul Kara da anne Çağşırlıoğlu\'nun 12 Aralık tarihinde ani şuur kaybı sonrası düşme şikayetiyle acil servise başvurduğunu hatırlatarak, “Yapılan tetkikler sonrası beyin kanaması tespit edildi. Anne Çağşırlıoğlu\'nun operasyon sonrası genel durumunun düzelmedi ve beyin ölümünün gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ bekleyen hastalara umut olmak adına aileyle görüştük. Sonrasında bir anneyi kaybetmenin hüznünü bir sevince dönüştürebilmek adına aile ve oğlu ile iletişime geçtik. Oğlu Gökhan\'a teşekkür ediyorum. Başka hastalara umut olabilmek adına aldığı bu karar nice insanlara umut olacak. Bir nebze de olsa annesini kaybetmenin hüznünü sevince dönüştürdük” diye konuştu.

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