T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Beyin cerrahından şiir kitabı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç

21 Şubat 2018 14:22

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak, Samsun\'da açılan Karadeniz 4. Kitap Fuarı\'nda şiir kitabını okurları için imzaladı.
Dün açılan Karadeniz 4. Kitap Fuarı\'nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Ersoy Kocabıçak, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği standında, okurlarıyla biraraya geldi. Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) ve Türkiye Yayıncılar Birliğinin iş birliği ile düzenlenen Karadeniz 4. Kitap Fuarına katılan Dr. Ersoy Kocabıçak, ‘Yalnızlığımın kusuruna bakmayın’ isimli ilk şiir kitabını imzaladı.
Hobi olarak kitap yazdığını ifade eden Doç. Dr. Kocabıçak, gerçek mesleğinin beyin cerrahisi doktoru olduğunu söyledi. Doç.Dr.Kocabıçak, “Arkadaşlarımızın destekleriyle ilk şiir kitabımı çıkarttım. Edebiyat bizim içimizde olan bir ateş ve onu kendi çapımızda değerlendirmeye çalışıyoruz. 82 sayfa ve kitabımda eski ve yeni şiirlerim bulunmakta” dedi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin organize ettiği imza gününe yazar Doç. Dr. Kocabıkçak ile birlikte, 2008 yılı Yunus Nadi Öykü Ödülü ve 2011 yılı Troya Folklor Araştırma Derneği Edebiyat Ödüllü öykü yazarı Dr. Alper Akçam da katıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GökhanDHA ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi BeyinSinir Cerrahisi Anabilim DalıDoç Dr Ersoy Kocabıçak Samsun KaradenizKitap FuarıDünKaradenizKitap Fuarı Ondokuz MayısTıp Fakültesi BeyinDoç Dr Ersoy Kocabıçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24